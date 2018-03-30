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УБРиР открыл еще три офиса для малого бизнеса
30 март 2018 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает расширять сеть «легких» офисов для малого бизнеса, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Совсем недавно банк открыл три специализированных отделения. Новые офисы появились в Иркутске по ул. Карла Либкнехта, 94; в Липецке в бизнес-центре GQ CENTER по ул. Октябрьской, 22; и в Ульяновске по адресу: 1-й переулок Мира, д.2, БЦ «Капиталъ».
«Легкий» офис — это симбиоз дистанционного и классического банка в формате low cost. В новых отделениях, предназначенных исключительно для обслуживания малого бизнеса, предприниматели могут открыть расчетный счет, получить POS-терминал для приема оплаты по банковским картам, а также оформить овердрафты. А депозиты для бизнеса размещаются через интернет-банк в «три клика». Также персональный менеджер может приехать непосредственно в офис бизнесмена для консультации и оформления услуг.
УБРиР начал развивать «легкую» сеть с 2012 года, с того момента на карте появилось 40 офисов, сфокусированных на обслуживании малого бизнеса. С начала 2018 года «легкая» сеть пополнилась пятью отделениями. В планах банка открыть еще десять таких офисов.
«С одной стороны, расширение офисной сети — это показатель надежного, прогрессивного банка. С другой стороны, мы видим довольно высокий спрос на продукцию банка со стороны микро- и малых предприятий и расширяем территорию своего присутствия, становясь, таким образом, ближе к каждому клиенту. Темпы прироста базы юридических лиц и отзывы клиентов дают нам понять, что мы выбрали правильную тактику, предоставляя бизнесменам качественные услуги по ценам ниже, чем у конкурентов», — говорит руководитель центра развития сети УБРиР Артем Равич.
Также эксперт добавил, что сейчас простота взаимодействия с банком и возможность клиента сэкономить свое время на визитах в отделения становятся обязательными критериями выбора банка для обслуживания.
«В наших офисах все услуги могут быть оказаны дистанционно — с выездом менеджера на место ведения бизнеса клиента. Более того, у нас круглосуточно работает телефонная линия службы поддержки предпринимателей. Позвонив по номеру 8-800-700-59-59, любой клиент может решить как общие, так и частные вопросы. Также задавать вопросы клиенты могут в интернет-банке — скорость ответа, как правило, не превышает нескольких минут», — подчеркнул Артем Равич.
По данным на 30 марта 2018 года, вся офисная сеть УБРиР насчитывает 193 отделения в 42 регионах России. Из них 153 — полноформатные отделения, 40 — «легкие» офисы для обслуживания малого бизнеса.
Совсем недавно банк открыл три специализированных отделения. Новые офисы появились в Иркутске по ул. Карла Либкнехта, 94; в Липецке в бизнес-центре GQ CENTER по ул. Октябрьской, 22; и в Ульяновске по адресу: 1-й переулок Мира, д.2, БЦ «Капиталъ».
«Легкий» офис — это симбиоз дистанционного и классического банка в формате low cost. В новых отделениях, предназначенных исключительно для обслуживания малого бизнеса, предприниматели могут открыть расчетный счет, получить POS-терминал для приема оплаты по банковским картам, а также оформить овердрафты. А депозиты для бизнеса размещаются через интернет-банк в «три клика». Также персональный менеджер может приехать непосредственно в офис бизнесмена для консультации и оформления услуг.
УБРиР начал развивать «легкую» сеть с 2012 года, с того момента на карте появилось 40 офисов, сфокусированных на обслуживании малого бизнеса. С начала 2018 года «легкая» сеть пополнилась пятью отделениями. В планах банка открыть еще десять таких офисов.
«С одной стороны, расширение офисной сети — это показатель надежного, прогрессивного банка. С другой стороны, мы видим довольно высокий спрос на продукцию банка со стороны микро- и малых предприятий и расширяем территорию своего присутствия, становясь, таким образом, ближе к каждому клиенту. Темпы прироста базы юридических лиц и отзывы клиентов дают нам понять, что мы выбрали правильную тактику, предоставляя бизнесменам качественные услуги по ценам ниже, чем у конкурентов», — говорит руководитель центра развития сети УБРиР Артем Равич.
Также эксперт добавил, что сейчас простота взаимодействия с банком и возможность клиента сэкономить свое время на визитах в отделения становятся обязательными критериями выбора банка для обслуживания.
«В наших офисах все услуги могут быть оказаны дистанционно — с выездом менеджера на место ведения бизнеса клиента. Более того, у нас круглосуточно работает телефонная линия службы поддержки предпринимателей. Позвонив по номеру 8-800-700-59-59, любой клиент может решить как общие, так и частные вопросы. Также задавать вопросы клиенты могут в интернет-банке — скорость ответа, как правило, не превышает нескольких минут», — подчеркнул Артем Равич.
По данным на 30 марта 2018 года, вся офисная сеть УБРиР насчитывает 193 отделения в 42 регионах России. Из них 153 — полноформатные отделения, 40 — «легкие» офисы для обслуживания малого бизнеса.
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