Новости дня
В Екатеринбурге таможня уничтожила 170 упаковок санкционных БАДов
30 март 2018 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Сотрудники Екатеринбургской таможни уничтожили около 170 упаковок спортивного питания производства США и стран Евросоюза (биологически активных добавок и витаминов).
Как сообщают в пресс-службе надзорного органа, санкционные БАДы таможенники обнаружили в ходе выездной проверки магазина спортивного питания.
«В ходе таможенного осмотра помещений и территорий специализированного магазина должностными лицами таможни были обнаружены 272 упаковки биологически активных добавок, витаминов и других специализированных продуктов спортивного питания иностранного производства. На часть товара продавец так и не смог представить документы, подтверждающие факт таможенного декларирования товара на территории России», ― рассказали в пресс-службе Екатеринбургской таможни.
На территорию России партия спортивного питания прибыла из Белоруссии. При этом в декларации в качестве страны происхождения были указаны США и страны Европейского союза (например, Великобритания, Польша, Германия, Венгрия). В настоящее время в отношении этих стран в России действует продовольственное эмбарго.
Кроме того, информация на упаковках некоторых БАДов оказалась недостоверной, что нарушает закон о защите прав потребителей. В результате около 170 упаковок БАДов изъяли из магазина и уничтожили.
Как сообщают в пресс-службе надзорного органа, санкционные БАДы таможенники обнаружили в ходе выездной проверки магазина спортивного питания.
«В ходе таможенного осмотра помещений и территорий специализированного магазина должностными лицами таможни были обнаружены 272 упаковки биологически активных добавок, витаминов и других специализированных продуктов спортивного питания иностранного производства. На часть товара продавец так и не смог представить документы, подтверждающие факт таможенного декларирования товара на территории России», ― рассказали в пресс-службе Екатеринбургской таможни.
На территорию России партия спортивного питания прибыла из Белоруссии. При этом в декларации в качестве страны происхождения были указаны США и страны Европейского союза (например, Великобритания, Польша, Германия, Венгрия). В настоящее время в отношении этих стран в России действует продовольственное эмбарго.
Кроме того, информация на упаковках некоторых БАДов оказалась недостоверной, что нарушает закон о защите прав потребителей. В результате около 170 упаковок БАДов изъяли из магазина и уничтожили.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге магазин реализовывал контрафактные настольные игры с символикой FIFA
- В Екатеринбурге таможенники временно арестовали 15 т импортных груш
- Правительство РФ сняло эмбарго с говядины и овощей для производства детского питания
- Под запрет на ввоз в Россию попало спортивное питание и БАДы из США, ЕС, Австралии, Канады
- Роспотребназор запретил 26 БАДов