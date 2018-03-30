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В Екатеринбурге таможня уничтожила 170 упаковок санкционных БАДов

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Сотрудники Екатеринбургской таможни уничтожили около 170 упаковок спортивного питания производства США и стран Евросоюза (биологически активных добавок и витаминов).



Как сообщают в пресс-службе надзорного органа, санкционные БАДы таможенники обнаружили в ходе выездной проверки магазина спортивного питания.



«В ходе таможенного осмотра помещений и территорий специализированного магазина должностными лицами таможни были обнаружены 272 упаковки биологически активных добавок, витаминов и других специализированных продуктов спортивного питания иностранного производства. На часть товара продавец так и не смог представить документы, подтверждающие факт таможенного декларирования товара на территории России», ― рассказали в пресс-службе Екатеринбургской таможни.



На территорию России партия спортивного питания прибыла из Белоруссии. При этом в декларации в качестве страны происхождения были указаны США и страны Европейского союза (например, Великобритания, Польша, Германия, Венгрия). В настоящее время в отношении этих стран в России действует продовольственное эмбарго.



Кроме того, информация на упаковках некоторых БАДов оказалась недостоверной, что нарушает закон о защите прав потребителей. В результате около 170 упаковок БАДов изъяли из магазина и уничтожили.

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