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BMW отзывает в России 1,2 тыс. кроссоверов из-за отсутствия креплений спойлеров

УрБК, Москва, 30.03.2018. Компания «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 1 тыс. 202 кроссовера BMW X3, реализованных на территории России в 2017-2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



«Причиной отзыва является возможная неустановка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.



В ходе ремонта будет проведена проверка наличия винтов крепления заднего спойлера и установка при их отсутствии. Все работы осуществляются бесплатно для владельцев.

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