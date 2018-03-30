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«Уральские авиалинии» и Amadeus отметили пятилетие сотрудничества

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. «Уральские авиалинии» и компания Amadeus в марте 2018 года отметили 5-летний юбилей сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



«Уральские авиалинии» являются лидером и основным клиентом Amadeus в России в части использования информационных технологий. Это позволяет авиаперевозчику соответствовать всем международным стандартам.



«За время партнерства авиакомпания внедрила множество современных модулей и продуктов, которые сделали работу с коммерческими партнерами и пассажирами совершенней и проще. Так, в 2015 году авиакомпания запустила работу каталога дополнительных услуг в системе Amadeus и стала лидером по их продажам в России. Удобный сервис позволяет пассажирам за несколько минут заказать специальное питание, перевозку животного, услугу «несопровождаемый ребенок», а также выбрать место на борту и сделать предоплату перевеса багажа. Кроме того, внедрены модуль онлайн-продаж Amadeus e-Retail, Amadeus Insurance, решения Amadeus Fare Families», — говорится в сообщении.



«Партнерство «Уральских авиалиний» с Amadeus создает дополнительные возможности для развития новых сервисов и преимуществ как для наших пассажиров, так и для агентов, реализующих наши услуги. Мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество и совершенствуем работу для комфорта каждого пассажира», — сказал коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

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