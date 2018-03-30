ФАС выявила признаки картелей при проведении 6 тыс. аукционов по закупке лекарств

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ФАС России выявила признаки картельных сговоров при проведении 6 тыс. открытых аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным ФАС России, антиконкурентные соглашения распространяются практически на все фармацевтические группы лекарственных препаратов, а также практически на все виды изделий медицинского назначения. При этом нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок зафиксированы практически на территории всей страны, кроме Чукотки и Крыма.«Такая социально значимая сфера, как здравоохранение, постоянно находится в сфере внимания ФАС России. Картели в этой сфере не только наносят ущерб экономике, но и снижают качество получаемой гражданами медицинской помощи», — подчеркнул статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.«Бюджет здравоохранения с каждым годом увеличивается, а качество лекарственного обеспечения по данным Всероссийского союза пациентов падает. Одна из причин такого явления — картелизация закупок фармацевтической продукции. ФАС России уже вынесла ряд решений по картелям в этой сфере и начислила штрафы правонарушителям на сотни миллионов рублей. Работа в этом направлении будет продолжена», — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.В частности, ФАС обнаружила картельный сговор трех поставщиков медоборудования ― ООО «Зет-Мед», ООО «Орнел» и ООО «ОМТ». Как установила служба, они заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения РФ в 2014-2017 годах. Общая сумма 117 контрактов, заключенных на территории восьми субъектов РФ, составила более 660 млн руб.