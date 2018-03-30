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В Екатеринбурге задержали находящегося в межгосударственном розыске гражданина Узбекистана
30 март 2018 (11:53)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Сотрудники полиции 27 февраля 2018 года на ст. Екатеринбург-Пассажирский задержали гражданина Республики Узбекистан, находящегося в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 168 УК Республики Узбекистан «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Согласно материалам экстрадиционной проверки, проведенной ведомством, обвиняемый в мае 2016 года в целях незаконного обогащения путем обмана, войдя в доверие к соотечественникам, получил от них товары, пообещав их оплатить. В июле 2016 года обвиняемый передал часть оплаты, однако оставшуюся сумму в размере 936 тыс. руб. не заплатил. Чтобы избежать наказания, обвиняемый скрылся от правоохранительных органов Республики Узбекистан в Российской Федерации.
Иностранный гражданин задержан и по ходатайству Свердловского транспортного прокурора Железнодорожным районным судом Екатеринбурга ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уральской транспортной прокуратурой материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче запрашивающей стороне в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и УПК РФ.
Согласно материалам экстрадиционной проверки, проведенной ведомством, обвиняемый в мае 2016 года в целях незаконного обогащения путем обмана, войдя в доверие к соотечественникам, получил от них товары, пообещав их оплатить. В июле 2016 года обвиняемый передал часть оплаты, однако оставшуюся сумму в размере 936 тыс. руб. не заплатил. Чтобы избежать наказания, обвиняемый скрылся от правоохранительных органов Республики Узбекистан в Российской Федерации.
Иностранный гражданин задержан и по ходатайству Свердловского транспортного прокурора Железнодорожным районным судом Екатеринбурга ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уральской транспортной прокуратурой материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче запрашивающей стороне в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и УПК РФ.
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