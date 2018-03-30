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В Челябинске цены на жилье в новостройках на 7,1% ниже вторичного рынка
30 март 2018 (11:34)
УрБК, Челябинск, 30.03.2018. В феврале 2018 года стоимость 1 кв. м. в новых домах в Челябинске оказалась на 7,1% ниже, чем на вторичном рынке, сообщают аналитики портала Domofond.ru.
По данным исследования портала, в феврале 2018 года стоимость 1 кв. м. в челябинских новостройках составляла 37 тыс. 979 руб., на вторичном рынке ― 40 тыс. 877 руб.
Подобную тенденцию аналитики портала заметили в 54 городах России. Всего исследование проходило в 70 городах с населением более 250 тыс. человек.
По данным исследования портала, в феврале 2018 года стоимость 1 кв. м. в челябинских новостройках составляла 37 тыс. 979 руб., на вторичном рынке ― 40 тыс. 877 руб.
Подобную тенденцию аналитики портала заметили в 54 городах России. Всего исследование проходило в 70 городах с населением более 250 тыс. человек.
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