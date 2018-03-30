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В Нижнем Тагиле горело здание филиала УрФУ
30 март 2018 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. В здании Нижнетагильского технологического института (филиала УрФУ) на улице Красногвардейской сегодня утром, 30 марта 2018 года, произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Из-за возгорания были эвакуированы 72 человека, в том числе 58 студентов. Площадь пожара составила 20 кв. м. На тушение у спасателей ушло 22 минуты.
В результате пожара никто не пострадал. Специалисты МЧС устанавливают причину возгорания.
Из-за возгорания были эвакуированы 72 человека, в том числе 58 студентов. Площадь пожара составила 20 кв. м. На тушение у спасателей ушло 22 минуты.
В результате пожара никто не пострадал. Специалисты МЧС устанавливают причину возгорания.
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