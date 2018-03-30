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Гендиректор компании «Телевизионная сеть» предстанет перед судом в Екатеринбурге за растрату 15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. В Кировский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Телевизионная сеть» и главного бухгалтера организации, обвиняемых в растрате, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, гендиректор ПАО «Телевизионная сеть» решил провести фиктивные сделки между организацией и другими юридическими лицами под видом компенсации понесенных затрат на приобретение товарно-материальных ценностей. Для этих целей он привлек главного бухгалтера, которая должна была помочь с оформлением первичной документации.



В частности, руководитель компании заключил фиктивный договор оказания услуг с индивидуальным предпринимателем, сообщив последнему, что на самом деле между ними будет заключен договор займа, однако по некоторым причинам юридически данную операцию надо оформить через договор оказания услуг. При этом он достоверно знал, что услуги фактически выполняться не будут. После чего похитил средства предприятия на сумму свыше 500 тыс. руб.



Всего с декабря 2011 года по январь 2016 года обвиняемые похитили средства предприятия на общую сумму свыше 15,6 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего положения, в крупном размере».

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