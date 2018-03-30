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ФАС выявила признаки картелей при проведении 6 тыс. аукционов по закупке лекарств
30 март 2018 (10:26)
УрБК, Москва, 30.03.2018. ФАС России выявила признаки картельных сговоров при проведении 6 тыс. открытых аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным ФАС России, антиконкурентные соглашения распространяются практически на все фармацевтические группы лекарственных препаратов, а также практически на все виды изделий медицинского назначения. При этом нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок зафиксированы практически на территории всей страны, кроме Чукотки и Крыма.
«Такая социально значимая сфера, как здравоохранение, постоянно находится в сфере внимания ФАС России. Картели в этой сфере не только наносят ущерб экономике, но и снижают качество получаемой гражданами медицинской помощи», — подчеркнул статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
«Бюджет здравоохранения с каждым годом увеличивается, а качество лекарственного обеспечения по данным Всероссийского союза пациентов падает. Одна из причин такого явления — картелизация закупок фармацевтической продукции. ФАС России уже вынесла ряд решений по картелям в этой сфере и начислила штрафы правонарушителям на сотни миллионов рублей. Работа в этом направлении будет продолжена», — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
В частности, ФАС обнаружила картельный сговор трех поставщиков медоборудования ― ООО «Зет-Мед», ООО «Орнел» и ООО «ОМТ». Как установила служба, они заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения РФ в 2014-2017 годах. Общая сумма 117 контрактов, заключенных на территории восьми субъектов РФ, составила более 660 млн руб.
По данным ФАС России, антиконкурентные соглашения распространяются практически на все фармацевтические группы лекарственных препаратов, а также практически на все виды изделий медицинского назначения. При этом нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок зафиксированы практически на территории всей страны, кроме Чукотки и Крыма.
«Такая социально значимая сфера, как здравоохранение, постоянно находится в сфере внимания ФАС России. Картели в этой сфере не только наносят ущерб экономике, но и снижают качество получаемой гражданами медицинской помощи», — подчеркнул статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
«Бюджет здравоохранения с каждым годом увеличивается, а качество лекарственного обеспечения по данным Всероссийского союза пациентов падает. Одна из причин такого явления — картелизация закупок фармацевтической продукции. ФАС России уже вынесла ряд решений по картелям в этой сфере и начислила штрафы правонарушителям на сотни миллионов рублей. Работа в этом направлении будет продолжена», — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
В частности, ФАС обнаружила картельный сговор трех поставщиков медоборудования ― ООО «Зет-Мед», ООО «Орнел» и ООО «ОМТ». Как установила служба, они заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения РФ в 2014-2017 годах. Общая сумма 117 контрактов, заключенных на территории восьми субъектов РФ, составила более 660 млн руб.
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