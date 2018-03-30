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Начальника УГИБДД по Свердловской области накажут за ДТП с участием подчиненного
30 март 2018 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. В Екатеринбурге 28 марта 2018 года произошло ДТП с участием высокопоставленного сотрудника Управления ГИБДД по Свердловской области. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
По его словам, авария произошла в 23.30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомобиля Citroen, столкнулся с Toyota Land Cruiser. Предполагается, что сотрудник ГИБДД не контролировал свою машину.
«Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб. По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказал В. Горелых.
По неофициальным данным, за рулем Citroen 28 марта находился заместитель руководителя УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов. Соответственно, его непосредственным начальником, которого ожидает наказание, является Юрий Дёмин.
По его словам, авария произошла в 23.30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомобиля Citroen, столкнулся с Toyota Land Cruiser. Предполагается, что сотрудник ГИБДД не контролировал свою машину.
«Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб. По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказал В. Горелых.
По неофициальным данным, за рулем Citroen 28 марта находился заместитель руководителя УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов. Соответственно, его непосредственным начальником, которого ожидает наказание, является Юрий Дёмин.
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