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Начальника УГИБДД по Свердловской области накажут за ДТП с участием подчиненного

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. В Екатеринбурге 28 марта 2018 года произошло ДТП с участием высокопоставленного сотрудника Управления ГИБДД по Свердловской области. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.



По его словам, авария произошла в 23.30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомобиля Citroen, столкнулся с Toyota Land Cruiser. Предполагается, что сотрудник ГИБДД не контролировал свою машину.



«Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. руб. По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказал В. Горелых.



По неофициальным данным, за рулем Citroen 28 марта находился заместитель руководителя УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов. Соответственно, его непосредственным начальником, которого ожидает наказание, является Юрий Дёмин.

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