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В Екатеринбурге цены на жилье в новостройках на 1,3% ниже вторичного рынка

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. В феврале 2018 года стоимость 1 кв. м. в новых домах в Екатеринбурге оказалась на 1,3% меньше, чем на вторичном рынке, сообщают аналитики портала Domofond.ru.



По данным исследования портала, в феврале 2018 года стоимость 1 кв. м. в екатеринбургских новостройках составляла 69 тыс. 773 руб., на вторичном рынке ― 70 тыс. 686 руб.



Подобную тенденцию аналитики портала заметили в 54 городах России. Всего исследование проходило в 70 городах с населением более 250 тыс. человек.

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