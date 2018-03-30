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Двух сотрудников Генконсульства США в Екатеринбурге объявили персонами «non grata» из-за «дела Скрипаля»

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. Два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata» за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел РФ.



«29 марта в Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Дж. Хантсман, которому заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков передал ноту протеста по поводу возмутительных и необоснованных требований американских властей о том, чтобы 60 российских дипломатических сотрудников покинули территорию США, и о закрытии Генерального консульства России в Сиэтле, а также в связи с намерением американских властей захватить его помещения, чему предшествовал силовой захват ими в 2016-2017 годах пяти других объектов российской государственной собственности в США», — говорится в сообщении.



Кроме двух сотрудников Генконсульства США в Екатеринбурге, также персонами «non grata» объявлены 58 сотрудников Посольства США в Москве.



Также российские власти отозвали согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.



«Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — отметили в МИД РФ.



Ранее власти РФ обсуждали возможность закрытия дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке.



Напомним, что в британском Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили в этом инциденте Россию и потребовали, чтобы страну покинули 23 сотрудника посольства РФ. Впоследствии, 26 марта, о решении выслать более 100 российских дипломатов объявили власти США, Канады, Украины и половины стран Евросоюза.

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