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В Екатеринбурге пройдет судебный процесс по делу о коррупции в городском УМВД
29 март 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отделения по противодействию коррупции УМВД Екатеринбурга и его возможного сообщника, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Экс-полицейскому предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя». Второму фигуранту инкриминируют часть 4 статьи 291.1 УК РФ «Покушение на посредничество во взяточничестве».
По версии следствия, обвиняемый экс-полицейский и начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД в 2017 году вымогали взятки у директора юридического лица за прекращение проверок и вынесение в отношении предпринимателя постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Через посредника бывшие полицейские пытались получить 2 млн руб.
«Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку лицо, выступавшее в роли посредника, в апреле 2017 года было задержано сотрудниками УФСБ России по Свердловской области с первой частью взятки в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сотрудник отдела по борьбе с коррупцией был уволен.
«Его непосредственного руководителя привлекли за упущение в работе по антикоррупционной составляющей с личным составом к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор», — сказал В. Горелых.
Также был задержан сотрудник отдела по противодействию коррупции. Третьему предполагаемому участнику удалось скрыться.
Экс-полицейскому предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя». Второму фигуранту инкриминируют часть 4 статьи 291.1 УК РФ «Покушение на посредничество во взяточничестве».
По версии следствия, обвиняемый экс-полицейский и начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД в 2017 году вымогали взятки у директора юридического лица за прекращение проверок и вынесение в отношении предпринимателя постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Через посредника бывшие полицейские пытались получить 2 млн руб.
«Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку лицо, выступавшее в роли посредника, в апреле 2017 года было задержано сотрудниками УФСБ России по Свердловской области с первой частью взятки в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сотрудник отдела по борьбе с коррупцией был уволен.
«Его непосредственного руководителя привлекли за упущение в работе по антикоррупционной составляющей с личным составом к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор», — сказал В. Горелых.
Также был задержан сотрудник отдела по противодействию коррупции. Третьему предполагаемому участнику удалось скрыться.
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