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В феврале число выданных на Южном Урале микрозаймов выросло на 19,5%

УрБК, Челябинск, 29.03.2018. В феврале 2018 года в Челябинской области было выдано 18,9 тыс. микрозаймов («займов до зарплаты»), что на 19,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в феврале 2018 года выдали 686,4 тыс. ед. микрозаймов, что на 26,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом их сумма увеличилась на 25,6% и в феврале 2018 года составила 6,74 млрд руб.



Самое большое количество выданных микрозаймов в регионах РФ было отмечено в Москве (28,7 тыс. ед.), Башкортостане (23,5 тыс. ед.) и Свердловской области (23,1 тыс. ед.). Наиболее высокую динамику роста выдачи показали Удмуртия (+75,7%), Волгоградская (+61,6%) и Воронежская (+54,9%) области.



«Некоторое увеличение темпов выдачи микрозаймов в начале 2018 года по-прежнему связано с их востребованностью у определенных групп заемщиков. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер. Впрочем, говорить о каком-либо сложившемся тренде пока рано. Так, в течение 2017 года динамика выдачи микрозаймов в отдельные периоды времени колебалась от уверенного роста до почти полной его остановки», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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