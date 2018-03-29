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«Уральские авиалинии» запустили новый сервис для участников бонусной программы «Крылья»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила новый сервис для участников бонусной программы «Крылья». Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



«Владельцы смартфонов с приложением «Кошелёк» в два клика выпускают карту «Крылья» или добавляют существующую карту в смартфон, чтобы легко копить бонусы, проверять количество накопленных баллов и оставаться в курсе специальных предложений авиакомпании. «Уральские авиалинии» стали первым авиаперевозчиком, карты которого можно выпустить в специальном мобильном агрегаторе карт лояльности. «Кошелёк» не просто «оцифровывает» полученные ранее карты «Крылья», но и регистрирует новых клиентов компании в бонусной программе без дополнительных анкет, в пару прикосновений к экрану. Больше не нужно заполнять длинные анкеты на сайте. Карта выпускается прямо через приложение. При регистрации через «Кошелёк» новые участники программы «Крылья» получают 1 тыс. бонусов, которые сразу же можно использовать в качестве скидки на авиабилет», — говорится в сообщении.



Бонусная программа «Крылья» — это уникальная возможность пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии» копить бонусы и получать скидку до 100% от тарифа на каждый билет и абсолютно любое направление. Один бонус на карте равен одному рублю.



«Мобильное приложение «Кошелёк», к которому подключилась бонусная программа «Уральских авиалиний», собирает в телефоне все карточные продукты и избавляет пользователей от стопки карт в бумажнике. С «Кошельком» карту не нужно носить в кармане: она всегда в приложении, ее невозможно забыть или потерять, а узнавать о балансе накоплений, размере скидки и специальных предложениях можно прямо в приложении», — заявила начальник отдела маркетинга клиентской службы «Уральские авиалинии» Елена Латкина.



«Уральские авиалинии» — первый официальный партнер приложения «Кошелёк» из числа авиаперевозчиков. Мы рады, что теперь приложение помогает не только в процессе совершения покупок, но и при путешествиях по России и миру. Это только начало совместного проекта. Мы надеемся, что вместе с авиакомпанией мы уже совсем скоро сможем предоставить клиентам «Уральских авиалиний» еще больше возможностей и сервисов, делающих путешествия приятнее и удобнее», — сообщил операционный директор приложения «Кошелёк» Филипп Шубин.

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