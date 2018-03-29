Застройщики экономят на безопасности

В последние годы в Свердловской области резко обострилась проблема качества стройматериалов. Из-за неблагоприятной ситуации на рынке жилья многие девелоперы для снижения себестоимости строительства переориентировались на закупку более дешевой продукции. Чаще всего данные материалы имеют низкое качество. В результате снижается безопасность жилых комплексов и повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций.Начальник отдела инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии минстроя Свердловской области Илья Бартош в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о большой доле фальсифицированной и контрафактной продукции на рынке строительных материалов.«Это очень серьезная проблема. Таких товаров действительно много. Они не только попадают к нам из соседних регионов, но и производятся в Свердловской области. Мы пытаемся как-то решать эту проблему. В частности, сейчас стартует пилотный проект, который направлен на улучшение качества кабельной продукции в новостройках. Мы предложили застройщикам добровольно в нем поучаствовать. Ситуация с этим материалом действительно сложная. Я слышал мнение, что в розничных магазинах 70-90% кабельной продукции могут являться контрафактом», — сообщил Илья Бартош.Руководитель Уральского межрегионального территориального Управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Светлана Михеева заявила, что случаи использования в строительстве низкокачественных материалов выявляются достаточно часто.«Недавно мы проверили партию цемента. Его качество не соответствовало необходимым требованиям. Также мы выявляем достаточно много нарушений при установке оконных блоков. К примеру, совсем недавно семья заехала в новостройку. На стеклопакетах они увидели желтизну. Это свидетельствует о неправильной технологии производства. Кроме того, много проблем с лакокрасочными материалами. Это горючее. Данный материал не подлежит обязательной сертификации. Есть проблемы с качеством полистиролбетона. Это один из основных строительных материалов. Обязательных требований к нему также нет. Поэтому многие производители не проводят необходимые испытания своей продукции», — сказала Светлана Михеева.Некоторые застройщики экономят не только на качестве строительных материалов, но и используют более дешевые проектные решения, которые угрожают безопасности будущих покупателей квартир.«Мне бы очень хотелось, чтобы с рынка исчезли девелоперы, которые приходят и диктуют, что колонна должна быть такого-то размера. Независимо от того, справится она с нагрузкой или нет. Они говорят, что колонна размером 600 на 600 стоит дороже, чем 200 на 200. При этом такое техническое решение является абсолютно небезопасным. Застройщики должны осознавать, что несут уголовную ответственность за свои действия. Им следует ответственно подходить к решению всех вопросов», — сообщила и.о. начальника государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина.Президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Ирина Зырянова заявила, что при покупке квартиры потребитель практически никогда не обращает внимания на вопросы безопасности.«Чаще всего люди руководствуются эмоциями. Они приходят на объект, видят там красивые стены, прекрасную детскую площадку. После этого заключают договор. К сожалению, их мало интересует качество краски или оконных конструкций. Они не думают о том, как будут эвакуироваться при возникновении чрезвычайной ситуации», — считает Ирина Зырянова.В погоне за прибылью застройщики экономят на отделке новых квартир, инфраструктуре домов, применяют более дешевые проектные решения. Все это напрямую влияет на безопасность объекта. Некачественная проводка, массовое использование горючих материалов могут привести к возникновению пожара. А ошибки проектирования рискуют стать причиной обрушения несущих конструкций.