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Стала известна причина запертых дверей в кинозале с детьми

Двери в один из кинозалов в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» запер один из зрителей. Об этом заявил житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре троих детей, жену и сестру. Свое видеообращение он опубликовал на странице в соцсети, передает портал «Лента.ру».



По словам Вострикова, ему был предоставлен доступ к записям с камер наблюдения в торговом центре, на которых видно, что изначально двери во все кинозалы были открыты и люди могли их покинуть.



«Люди все действительно выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками... Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли», — рассказал он.

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