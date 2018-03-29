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В Венесуэле при пожаре в тюрьме погибли 68 человек

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил, что при пожаре в тюрьме штата Карабобо погибли 68 человек. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает портал «Газета.ру».



«Прокуратура Венесуэлы информирует общественность, что из-за ужасных событий в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора, чтобы выяснить причины этого трагического инцидента», — написал Сааб.



Ранее СМИ сообщали о 78 погибших во время тюремного бунта в Венесуэле.

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