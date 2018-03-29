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В Перу госпитализировали бывшего президента

Личный врач бывшего президента Перу Альберто Фухимори сообщил о госпитализации политика из-за сильного обезвоживания. Об этом он написал на своей странице в соцсети.



«Сегодня днем мы госпитализировали президента Альберто Фухимори из-за тяжелого обезвоживания, которое вызвано гастроэнтеритом. В данный момент мы вводим ему воду внутривенно и наблюдаем улучшения», — написал врач Алехандро Агинада.



Ранее Фухимори признали виновным в коррупции, его осудили на 25 лет. Однако в декабре 2017 года экс-политика помиловал нынешний президент страны Педро Кучински. Данное решение вызвало протесты в центре Лимы.

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