Дайджест
В Сочи выпал оранжевый снег
29 март 2018 (17:31)
В нескольких странах Европы выпал оранжевый снег. Об этом сообщает BBC News.
После шторма в пустыне Сахара образовались облака с высокой концентрацией пыли. В результате, осадки, выпавшие в России, Болгарии, на Украине и в Молдавии, оказались песчаного цвета.
По информации метеорологов, это явление можно наблюдать раз в пять лет.
Лыжники и сноубордисты поделились фотографиями с горных курортов в окрестностях Сочи.
После шторма в пустыне Сахара образовались облака с высокой концентрацией пыли. В результате, осадки, выпавшие в России, Болгарии, на Украине и в Молдавии, оказались песчаного цвета.
По информации метеорологов, это явление можно наблюдать раз в пять лет.
Лыжники и сноубордисты поделились фотографиями с горных курортов в окрестностях Сочи.
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