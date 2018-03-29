Дайджест

В Сочи выпал оранжевый снег

29 март 2018 (17:31)

В нескольких странах Европы выпал оранжевый снег. Об этом сообщает BBC News.

После шторма в пустыне Сахара образовались облака с высокой концентрацией пыли. В результате, осадки, выпавшие в России, Болгарии, на Украине и в Молдавии, оказались песчаного цвета.

По информации метеорологов, это явление можно наблюдать раз в пять лет.

Лыжники и сноубордисты поделились фотографиями с горных курортов в окрестностях Сочи.

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