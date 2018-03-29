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В Израиле демонтировали памятник библейскому царю Давиду

Израильтяне демонтировали памятник библейскому царю Давиду, установленный на горе Сион в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщает Newsru.co.il.



Бронзовую статую работы скульптора Александра Демина в дар Израилю преподнес российский благотворительный фонд Святителя Николая Чудотворца. Это реалистическое изображение человека в короне с арфой в руках. Расходы на создание и установку памятника составили около двух миллионов долларов. Он был открыт в октябре 2008 года.



В иудаизме — официальной государственной религии Израиля — недопустимо изображение человека без каких-либо изъянов, поэтому представители еврейской ультраортодоксальной общины не раз наносили статуе сознательный ущерб, в частности отбивали нос, отмечает Newsru.co.il.

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