В поисках привлекательности

Власти Свердловской области лишили два предприятия в регионе статуса участников приоритетного инвестиционного проекта. Речь идет о НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» и ООО «Национальная сурьмяная компания». Потеря статуса стала очередным тревожным сигналом для региона. За последние несколько лет в Свердловской области были созданы условия и предоставлены площадки для крупных инвестпроектов. Но до настоящего времени ни один из них так и «не выстрелил».Об утере статуса стало известно случайно, после запроса депутатов думы Асбестовского городского округа в региональное Заксобрание. Как выяснилось, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» перестало быть участником инвестпрограммы по итогам 2015 года. ООО «Национальная сурьмяная компания» (НСК) — по итогам 2016 года.Статус участника приоритетного инвестпроекта предоставляет компаниям налоговые преференции — установление ставки в размере или 13,5%, или 16%. Как следует из этого документа, оба предприятия были вычеркнуты из правительственного реестра из-за непредставления отчета о своей инвестиционной деятельности.Впрочем, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», несмотря на потерю льгот, смогло запустить предприятие по производству ДСП. Строительство завода ООО «Национальная сурьмяная компания» до настоящего времени так и не началось, но не по причине утери статуса. Более года против производства протестуют жители Асбестовского городского округа при поддержке местной думы. За время противостояния компания понесла не столько финансовые, сколько сильные репутационные потери. То есть по факту отчитываться НСК было не за что. При этом извне в конфликт никто так и не вмешался.Вместе с тем наличие статуса, предоставляющего налоговые льготы (вплоть до полной отмены уплаты), как показывает практика, мало влияет на развитие инвестиционных проектов. В этом плане случаи с НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» или ООО «НСК» — далеко не единственные. В Свердловской области ради привлечения средств бизнеса создана целая система налоговых преференций и других видов льгот, сформированы фонды для развития предпринимательства и открыты отдельные территории ведения своего дела.Наиболее значимые объекты региона, как, например, особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина», также особо ничем не прославились. Та же ОЭЗ на сегодня запомнилась только крупными бюджетными вливаниями в ее развитие. В технопарке «Богословский» (Краснотурьинск) главным событием стала первая сделка по продаже земельного участка одному из резидентов, состоявшаяся в конце марта 2018 года. При этом у новых инвестпроектов показатели остаются более чем скромными. Так, 173 резидента в девяти бизнес-инкубаторах Свердловской области с января по сентябрь 2017 года заработали в совокупности 1 млрд руб., что в целом немного.Как показала практика инвестполитики, создания условий и предоставления площадок оказалось недостаточно для привлечения бизнеса. Необходим координационный орган, который помогал бы предпринимателям налаживать отношения с властью, обществом и избегать конфликтов в бизнес-среде. По сути с проблемой отсутствия взаимосвязи и столкнулось ООО «Национальная сурьмяная компания» при попытке реализовать проект сначала в Дегтярске, потом в Асбесте.К слову, специальный орган в регионе был создан — министерство инвестиций и развития Свердловской области.«Основными функциями министерства инвестиций Свердловской области в сфере привлечения инвестиций являются обеспечение привлечения инвестиций и координация деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере инвестиционной деятельности», — говорится на сайте ведомства в разделе описания его функций.Однако на деле для многих предпринимателей остается непонятным, чем в действительности занимается это министерство. По крайне мере, при возникновении конфликтных ситуаций, требующих координации, ведомство себя никак не проявило. Даже в том же Асбесте.Впрочем, есть в регионе и достаточно положительные примеры. В частности, 16 марта текущего года был запущен новый плавильный комплекс Кушвинского завода прокатных валков стоимостью 150 млн руб. Однако этот случай укладывается в общую тенденцию всей экономики Свердловской области, которая сосредоточена либо на добыче полезных ископаемых, либо на переработке сырья.«Ни Екатеринбург, ни Свердловская область в плане развития бизнеса не «впереди планеты всей» и не позади. Но за последнее время больших проектов, о которых хотелось бы говорить, я не помню, если это не объекты, относящиеся к тем отраслям, которыми всегда славился регион», — констатирует независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.Эксперты отмечают, что из-за репутации «сырьевого придатка» регион до настоящего времени остается малопривлекательным для инвестиций в нетрадиционные для него производства. В нынешних экономических условиях бизнес видит для себя слишком большие риски для серьезных вложений. Кроме того, пример с Асбестом показал, что предприниматели могут получить не только финансовые убытки. На Среднем Урале по-прежнему не решены вопросы снижения конфликта интересов между бизнесменами и риска понести репутационные потери в этой борьбе.Сложившаяся ситуация мало отвечает тому тренду, который был задан в последних публичных выступлениях президента РФ Владимира Путина. Со стороны главы государства была поставлена задача войти в топ-5 экономик мира. Для регионов это означает совершить экономический рывок. В свою очередь это потребует расширения видов отраслей, в которые необходимо привлекать бизнес. Для Свердловской области это означает пересмотр всей инвестиционной политики, которая и ранее не оценивалась высоко.