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В феврале 2018 года в Свердловской области на треть выросло число выданных микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. В феврале 2018 года в Свердловской области было выдано 23,1 тыс. микрозаймов («займов до зарплаты»), что на 33,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Аналитики отмечают, что по количеству выданных микрозаймов регион находится на третьей позиции в России после Москвы и Башкортостана.



В целом по России в феврале 2018 года число выданных микрозаймов составило 686,4 тыс. ед., увеличившись на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом их сумма увеличилась на 25,6% и в феврале 2018 года составила 6,74 млрд руб.



«Некоторое увеличение темпов выдачи микрозаймов в начале 2018 года по-прежнему связано с их востребованностью у определенных групп заемщиков. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер. Впрочем, говорить о каком-либо сложившемся тренде пока рано. Так, в течение 2017 года динамика выдачи микрозаймов в отдельные периоды времени колебалась от уверенного роста до почти полной его остановки», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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