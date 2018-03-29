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Во время тестовых матчей рядом с «Екатеринбург Ареной» будет ограничено движение транспорта
29 март 2018 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Во время тестовых матчей на прилегающих к стадиону «Екатеринбург Арена» улицах будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Так, 1 апреля будет ограничен проезд по улице Ключевской от Токарей до Мельникова. Спустя две недели, 15 апреля будет закрыт для проезда автомобилей этот же участок Ключевской (от Токарей до Мельникова) и участок улицы Репина от Ленина до Мельникова. А 6 мая будет ограничено движение на улице Ключевской от Токарей до Мельникова. Ограничения будут действовать с 13.00 до 19.00.
Стоит отметить также, что в дни матчей, как и в период любых крупных городских мероприятий, в Екатеринбурге будет введено ограничение продажи алкогольной продукции.
Напомним, что 1 апреля на «Екатеринбург Арене» сыграют ФК «Урал» и «Рубин». 15 апреля футболистов «Урала» ждет матч со «Спартаком», а 6 мая состоится игра против «Амкара».
Так, 1 апреля будет ограничен проезд по улице Ключевской от Токарей до Мельникова. Спустя две недели, 15 апреля будет закрыт для проезда автомобилей этот же участок Ключевской (от Токарей до Мельникова) и участок улицы Репина от Ленина до Мельникова. А 6 мая будет ограничено движение на улице Ключевской от Токарей до Мельникова. Ограничения будут действовать с 13.00 до 19.00.
Стоит отметить также, что в дни матчей, как и в период любых крупных городских мероприятий, в Екатеринбурге будет введено ограничение продажи алкогольной продукции.
Напомним, что 1 апреля на «Екатеринбург Арене» сыграют ФК «Урал» и «Рубин». 15 апреля футболистов «Урала» ждет матч со «Спартаком», а 6 мая состоится игра против «Амкара».
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