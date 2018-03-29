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В феврале банки выдали в России 2,72 млн новых кредитов
29 март 2018 (16:07)
УрБК, Москва, 29.03.2018. В феврале в России выдали 2,72 млн новых кредитов, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ). За год число новых кредитов увеличилось на четверть (25%).
Объем новых кредитов составил 516,18 млрд руб., в годовом выражении показатель вырос на 58%.
Значительнее всего число новых кредитов выросло в сегменте кредитных карт — на 71%. Лидирует сегмент и по темпам роста объемов: за год показатель увеличился на 123%. Всего в феврале 2018 года было выдано 763,77 тыс. новых карт с общим лимитом 58,16 млрд руб., годом ранее — 446,86 тыс. карт на 26,06 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 31% ― с 58 до 76 тыс. руб.
Всего за два месяца 2018 года года банки выдали 5,52 млн новых кредитов на общую сумму 969,08 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 28%, а объемы кредитования — на 65%.
Объем новых кредитов составил 516,18 млрд руб., в годовом выражении показатель вырос на 58%.
Значительнее всего число новых кредитов выросло в сегменте кредитных карт — на 71%. Лидирует сегмент и по темпам роста объемов: за год показатель увеличился на 123%. Всего в феврале 2018 года было выдано 763,77 тыс. новых карт с общим лимитом 58,16 млрд руб., годом ранее — 446,86 тыс. карт на 26,06 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 31% ― с 58 до 76 тыс. руб.
Всего за два месяца 2018 года года банки выдали 5,52 млн новых кредитов на общую сумму 969,08 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 28%, а объемы кредитования — на 65%.
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