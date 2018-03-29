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Официальный курс долл. США вырос на 20 коп., евро снизился на 23 коп.
29 март 2018 (15:56)
УрБК, Москва, 29.03.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2018 года. Курс долл. США вырос на 20,28 коп., до 57,7626 руб., евро снизился на 23,97 коп. — до 71,0942 руб.
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