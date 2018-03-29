Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 20 коп., евро снизился на 23 коп.

УрБК, Москва, 29.03.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2018 года. Курс долл. США вырос на 20,28 коп., до 57,7626 руб., евро снизился на 23,97 коп. — до 71,0942 руб.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: