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Выплаты вкладчикам «АктивКапитал Банка» начнутся с 12 апреля 2018 года

УрБК, Москва, 29.03.2018. Выплаты вкладчикам АО «АктивКапитал Банк» («АК Банк») начнутся не позднее 12 апреля 2018 года, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Банки-агенты, которые будут возмещать средства вкладчикам, АСВ выберет до 5 апреля 2018 года.



«Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 года», — говорится в сообщении АСВ.



Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию у самарского «АК Банка». Кредитная организация имеет два отделения в Екатеринбурге.

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