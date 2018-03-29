Новости дня
Выплаты вкладчикам «АктивКапитал Банка» начнутся с 12 апреля 2018 года
29 март 2018 (15:24)
УрБК, Москва, 29.03.2018. Выплаты вкладчикам АО «АктивКапитал Банк» («АК Банк») начнутся не позднее 12 апреля 2018 года, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Банки-агенты, которые будут возмещать средства вкладчикам, АСВ выберет до 5 апреля 2018 года.
«Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 года», — говорится в сообщении АСВ.
Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию у самарского «АК Банка». Кредитная организация имеет два отделения в Екатеринбурге.
Банки-агенты, которые будут возмещать средства вкладчикам, АСВ выберет до 5 апреля 2018 года.
«Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 года», — говорится в сообщении АСВ.
Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию у самарского «АК Банка». Кредитная организация имеет два отделения в Екатеринбурге.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Выплаты вкладчикам банка «Резерв» начнутся 23 августа 2017 года
- Выплаты вкладчикам Татфондбанка начнутся не позднее 29 декабря
- Выплаты вкладчикам «РосинтерБанка» начнутся не позднее 3 октября
- Выплаты вкладчикам «Плато-банка» начнутся 27 мая
- АСВ: Выплаты по вкладам клиентов ОАО «Банк24.ру» начнутся не позднее 30 сентября 2014 года