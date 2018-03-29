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На Баранчинском электромеханическом заводе отключат электричество из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Энергетики ограничат энергоснабжение Баранчинского электромеханического завода (БЭМЗ) (поселок Баранчинский) за долг в 33 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



«Предприятие не оплатило потребление электроэнергии за семь месяцев прошлого года. В 2018 году завод продолжил использовать электроэнергию на производственные нужды без оплаты. Ежемесячно завод расходует 1,1 млн кВт в ч на сумму 4,2 млн руб. Администрация БЭМЗ регулярно нарушает исполнение графиков реструктуризации задолженности, что усугубляет финансовую ситуацию. «ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от неплательщика полностью оплатить задолженность до 29 марта. При непогашении долга потребитель обязан самостоятельно отключить электроэнергию», — говорится в сообщении.



29 марта специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» и сетевой компании введут полноценный режим ограничения энергоснабжения. При этом Баранчинский завод обязан обеспечить бесперебойные поставки электричества абонентам, чье энергоснабжение зависит от промышленного объекта.



В отношении злостного неплательщика начата процедура банкротства, введено наблюдение. Энергетики опасаются, что план оздоровления при участии недобросовестного руководства БЭМЗ ведет к выводу активов и «пустому» банкротству.

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