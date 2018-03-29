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Рига поможет семьям погибших при пожаре в Кемерово

29 март 2018 (14:58)

Рига поможет семьям погибших при пожаре в Кемерово и выплатит им 50 тысяч евро (около 3,5 млн руб.). Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр города Нил Ушаков.

По его словам, с такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы, и в четверг, 29 марта, это решение будет рассмотрено в Финансовом комитете.

28 марта губернатор Кемеровской области рассказал, что семьи погибших получат по пять миллионов рублей — один миллион от местных властей, один от федеральных и три миллиона от совладельца ТЦ «Зимняя вишня».

Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. В трагедии погибли 64 человека.

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