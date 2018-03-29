Дайджест
В Великобритании могут запретить продажу российских облигаций
29 март 2018 (14:58)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена рассмотреть предложение запретить продажу российских облигаций через Лондонскую расчетную палату, осуществляющую расчеты по сделкам и контролирующую их выполнение. Об этом пишет The Guardian.
С такой инициативой выступил председатель Комитета по иностранным делам Том Тугендхат. По словам чиновника, лазейки в европейском законодательстве и законодательстве Великобритании позволяют российским банкам (в первую очередь ВТБ), находящимся под санкциями, выступать в роли организатора выпуска российских бондов.
За последнюю неделю Тугендхат трижды призвал устранить брешь в законодательстве. На идею чиновника обратил внимание министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, который назвал предложение интересным.
С такой инициативой выступил председатель Комитета по иностранным делам Том Тугендхат. По словам чиновника, лазейки в европейском законодательстве и законодательстве Великобритании позволяют российским банкам (в первую очередь ВТБ), находящимся под санкциями, выступать в роли организатора выпуска российских бондов.
За последнюю неделю Тугендхат трижды призвал устранить брешь в законодательстве. На идею чиновника обратил внимание министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, который назвал предложение интересным.
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