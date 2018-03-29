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Россия и Китай могут создать объединенную систему спутниковой навигации

Россия и Китай на основе ГЛОНАСС и BeiDou могут создать объединенную систему спутниковой навигации. Соответствующие переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине (КНР), сообщают «Известия».



С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе. Такая инициатива предполагает создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки. При этом ГЛОНАСС может значительно расширить количество пользователей.

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