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Россия и Китай могут создать объединенную систему спутниковой навигации
29 март 2018 (14:57)
Россия и Китай на основе ГЛОНАСС и BeiDou могут создать объединенную систему спутниковой навигации. Соответствующие переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине (КНР), сообщают «Известия».
С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе. Такая инициатива предполагает создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки. При этом ГЛОНАСС может значительно расширить количество пользователей.
С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе. Такая инициатива предполагает создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки. При этом ГЛОНАСС может значительно расширить количество пользователей.
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