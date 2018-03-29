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УБРиР получил одобрение жюри в номинации «Партнер года по внедрению и интеграции» на конкурсе «Хрустальная гарнитура»
29 март 2018 (14:42)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил высокое одобрение жюри в номинации «Партнер года по внедрению и интеграции» в международном конкурсе «Хрустальная гарнитура».
«Хрустальная гарнитура» — престижный конкурс контакт-центров и центров обслуживания клиентов. В сезоне 2017/2018 жюри оценивало рекордное количество номинантов за всю историю своего существования — почти 300 компаний, в том числе из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Киргизии, подали свои заявки и эссе на рассмотрение конкурсной комиссии», — сообщает пресс-служба банка.
Жюри оценивало совместные проекты УБРиР и Центра речевых технологий: VoiceNavigator — систему голосового самообслуживания (голосовой помощник Ева), используемую для построения голосовых сервисов на основе технологий синтеза и распознавания речи, а также Smart Logger II — средство автоматизированного контроля качества работы персонала контактного центра и уровня лояльности клиентов.
«Внедрение решений Центра речевых технологий позволило качественно улучшить работу с обращениями клиентов в колл-центр банка: благодаря нашему голосовому помощнику Еве мы можем предоставлять справочную информацию клиентам на основании голосового запроса, выраженного в свободной форме, в режиме диалога, без привлечения специалистов. Это существенно экономит время сотрудников колл-центра, которые могут решать более сложные вопросы клиентов», — отметила управляющий директор центра сопровождения продаж розничного бизнеса Елена Орлова.
Банк также получил высокое одобрение жюри еще в одной номинации — «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями». Приз взяла служба заботы о клиентах УБРиР, которая занимается сбором, анализом обращений от клиентов и запускает изменения в бизнес-процессы кредитной организации.
«Хрустальная гарнитура» — престижный конкурс контакт-центров и центров обслуживания клиентов. В сезоне 2017/2018 жюри оценивало рекордное количество номинантов за всю историю своего существования — почти 300 компаний, в том числе из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Киргизии, подали свои заявки и эссе на рассмотрение конкурсной комиссии», — сообщает пресс-служба банка.
Жюри оценивало совместные проекты УБРиР и Центра речевых технологий: VoiceNavigator — систему голосового самообслуживания (голосовой помощник Ева), используемую для построения голосовых сервисов на основе технологий синтеза и распознавания речи, а также Smart Logger II — средство автоматизированного контроля качества работы персонала контактного центра и уровня лояльности клиентов.
«Внедрение решений Центра речевых технологий позволило качественно улучшить работу с обращениями клиентов в колл-центр банка: благодаря нашему голосовому помощнику Еве мы можем предоставлять справочную информацию клиентам на основании голосового запроса, выраженного в свободной форме, в режиме диалога, без привлечения специалистов. Это существенно экономит время сотрудников колл-центра, которые могут решать более сложные вопросы клиентов», — отметила управляющий директор центра сопровождения продаж розничного бизнеса Елена Орлова.
Банк также получил высокое одобрение жюри еще в одной номинации — «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями». Приз взяла служба заботы о клиентах УБРиР, которая занимается сбором, анализом обращений от клиентов и запускает изменения в бизнес-процессы кредитной организации.
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