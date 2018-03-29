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В Екатеринбурге пресечен канал незаконной легализации мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области пресекли в Екатеринбурге канал незаконной легализации иностранных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.



По подозрению в организации незаконной деятельности были задержаны двое граждан Таджикистана. Они, по информации ФСБ, вносили в паспорта иностранцев поддельные дата-штампы о пересечении государственной границы РФ без их фактического выезда с территории страны. Также подозреваемые, предположительно, занимались изготовлением поддельных патентов, миграционных карт и других документов.



«В результате проведенных обысков по местам жительства и работы подозреваемых в Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлена лаборатория по изготовлению поддельных миграционных документов, изъяты: поддельные дата-штампы пограничных пропускных пунктов, печати органов ЗАГС и учебных учреждений Республики Таджикистан, порядка 50 поддельных патентов на работу, более 500 пустых бланков миграционных карт, ламинаторы, компьютерная техника с макетами электронных изображений документов, материалы для изготовления голограмм», — говорится в сообщении.



Следственным отделом областного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» и статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».



Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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