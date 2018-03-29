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Рокетбанк отказался от вкладов в евро после снижения ключевой ставки
29 март 2018 (14:05)
УрБК, Москва, 29.03.2018. Рокетбанк откажется от евровых вкладов после снижения ключевой ставки советом директоров Банка России 26 марта 2018 года, следует из сообщения мобильного банка.
«Ставки по всем вкладам немного понизятся, мы отменим евровый вклад, так как ставка там уже может стать отрицательной. И еще мы понизим процент на остаток долларовой карты», ― поясняют в Рокетбанке.
Открыть вклад в евро в банке можно до конца марта. Сейчас ставка составляет 0,01%.
Новые процентные ставки по вкладам в мобильном банке запустят с 1 апреля 2018 года, ставка на остаток по счету долларовой карты изменится с 9 апреля 2018 года.
«Ставки по всем вкладам немного понизятся, мы отменим евровый вклад, так как ставка там уже может стать отрицательной. И еще мы понизим процент на остаток долларовой карты», ― поясняют в Рокетбанке.
Открыть вклад в евро в банке можно до конца марта. Сейчас ставка составляет 0,01%.
Новые процентные ставки по вкладам в мобильном банке запустят с 1 апреля 2018 года, ставка на остаток по счету долларовой карты изменится с 9 апреля 2018 года.
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