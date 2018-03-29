В Екатеринбурге открылся офис туристической компании «Азимут 360»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. В Екатеринбурге открылось представительство туристической компании «Азимут 360», которая успешно работает на российском рынке с 2005 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.«Одно из отличительных свойств туринудстрии — обилие ярких, заманчивых рекламных роликов, постеров, фотографий. Куда они заманивают? Конечно, в прекрасные далекие страны, на чудесные курорты, где вы не только хорошо отдохнете две недели, но и с лихвой оплатите все увиденное по телевизору, в журналах и на билбордах за год. Таков рынок — расходы на рекламу всегда учтены в стоимости продукта или услуги. «Азимут 360» относится к рекламе по-другому», — рассказали в пресс-службе.Как отмечают в «Азимут 360», ведущая российская туристическая компания вкладывает деньги не в дорогостоящую рекламу на ТВ, а в формирование призового фонда для настоящих и будущих клиентов.«Лучшая реклама — это хорошие дела, выгодные акции, интересные мероприятия, система скидок и специальных предложений, призы и подарки. Словом, настоящая забота о клиентах, а не набор красивых картинок на экране телевизора. Одно дело — посмотреть ролик, а другое — получить в подарок мультиварку, планшет, веб-камеру, монопод и многие другие вещи, полезные в быту и в поездках. Такой подход оправдал себя на все 100% — «Азимут 360» работает с 2005 года, динамично развиваясь по всем направлениям на внутреннем и внешнем рынке. За счет открытия новых офисов расширяются регионы присутствия в РФ, растет сеть апартаментов на лучших курортах мира и в России», — пояснили в пресс-службе.Как и другие города, в которых давно и успешно работают представительства «Азимут 360», Екатеринбург ждут многочисленные акции, дающие возможность каждому клиенту компании получить подарок и приобрести путевку на выбранный курорт по оптимальной цене.