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Во время «Иннопрома-2018» парковка «Экспо-центра» сможет вместить более 4 тыс. автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Парковка Уральского выставочного центра (УВЦ) «Екатеринбург-Экспо» сможет вместить более 4 тыс. автомобилей во время IX международной промышленной выставки «Иннопром-2018», рассказали УрБК в пресс-службе УВЦ.



Выставка «Иннопром-2018» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года. В этом году страной-партнером выставки станет Южная Корея.



Также в пресс-службе УВЦ «Екатеринбург-Экспо» добавили, что планируют расширить парковку после завершения строительства конгресс-холла в 2019 году. Кроме того, действующую парковку будут поэтапно реконструировать.

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