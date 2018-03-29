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Во время «Иннопрома-2018» парковка «Экспо-центра» сможет вместить более 4 тыс. автомобилей
29 март 2018 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Парковка Уральского выставочного центра (УВЦ) «Екатеринбург-Экспо» сможет вместить более 4 тыс. автомобилей во время IX международной промышленной выставки «Иннопром-2018», рассказали УрБК в пресс-службе УВЦ.
Выставка «Иннопром-2018» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года. В этом году страной-партнером выставки станет Южная Корея.
Также в пресс-службе УВЦ «Екатеринбург-Экспо» добавили, что планируют расширить парковку после завершения строительства конгресс-холла в 2019 году. Кроме того, действующую парковку будут поэтапно реконструировать.
Выставка «Иннопром-2018» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года. В этом году страной-партнером выставки станет Южная Корея.
Также в пресс-службе УВЦ «Екатеринбург-Экспо» добавили, что планируют расширить парковку после завершения строительства конгресс-холла в 2019 году. Кроме того, действующую парковку будут поэтапно реконструировать.
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