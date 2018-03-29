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Депутаты Асбеста отказались рассматривать поправки в бюджет для проекта Минстроя РФ
29 март 2018 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Дума Асбестовского городского округа сняла с рассмотрения поправки в бюджет на проект по формированию комфортной городской среды, пишет «Коммерсантъ».
Поправки были внесены администрацией муниципалитета для реализации приоритетного проекта Минстроя РФ. В рамках него в Асбесте планировалось благоустроить пять дворовых территорий.
Против рассмотрения поправок проголосовала фракция КПРФ (11 из 21 депутатов) и депутат от «Справедливой России». Также на снятии вопроса настояла счетная плата, положительное заключение которой при рассмотрении отсутствовало.
Депутаты планируют повторно рассмотреть поправки на внеочередном заседании 31 марта. При этом официально муниципалитет приступить к реализации приоритетного проекта не успевает.
Поправки были внесены администрацией муниципалитета для реализации приоритетного проекта Минстроя РФ. В рамках него в Асбесте планировалось благоустроить пять дворовых территорий.
Против рассмотрения поправок проголосовала фракция КПРФ (11 из 21 депутатов) и депутат от «Справедливой России». Также на снятии вопроса настояла счетная плата, положительное заключение которой при рассмотрении отсутствовало.
Депутаты планируют повторно рассмотреть поправки на внеочередном заседании 31 марта. При этом официально муниципалитет приступить к реализации приоритетного проекта не успевает.
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