Новости дня

Компания «МЭС Западной Сибири» попросила соблюдать требования безопасности в охранных зонах ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Западной Сибири распространил обращение к населению с напоминанием об охранных зонах для линий электропередачи (ЛЭП).



«Охранная зона электросетей — это территория вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Для линий напряжением 110 кВ — 20 метров, 220 кВ — 25 метров, для 500 кВ — 30 метров», — говорится в обращении.



Все действия в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с энергетиками: строительство; ремонт или снос сооружений; производство горных, взрывных, мелиоративных работ; посадка, вырубка деревьев и кустарников и прочее. Кроме того, на данных территориях запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра.



Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение региона, энергетики призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо всех замеченных нарушениях убедительно просим вас сообщать дежурному диспетчеру Магистральных электрических сетей Западной Сибири по телефону 8 (3462) 777-552.



«Уважаемые взрослые, обращайте внимание на то, где гуляют ваши дети! Расскажите ребенку, что категорически запрещается играть рядом с энергоустановками, линиями электропередачи и подстанциями, проникать на их территорию, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам на опорах и т.п. Рыбачить, разводить костры, разбивать палатки под ЛЭП также запрещено. Объясните детям, что электрический ток может поразить не только при непосредственном контакте с частями электроустановок, но и по воздуху, через землю!», — сказано в сообщении.



Энергетики также напоминают, что в охранных зонах ВЛ 110 — 500 кВ запрещается совершать какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или несчастным случаям, возникновению пожароопасных ситуаций. В частности, запрещено размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; загромождать проходы и проезды к линиям электропередачи; набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; устраивать свалки в охранных зонах ВЛ 110 — 500 кВ; устраивать спортивные площадки, стоянки всех видов машин и механизмов; запускать воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов.



«Обращаем внимание на то, что, согласно статье 20.4 кодекса РФ об административных правонарушениях, несоблюдение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 350 тыс. до 400 тыс. руб. За повреждение высоковольтных электрических сетей (воздушных линий электропередачи), напряжением свыше 1 000 вольт предусмотрена административная и уголовная ответственность в установленном порядке», — напоминают энергетики.



Кроме того, чтобы избежать пожароопасных ситуаций на трассах ВЛ, нельзя жечь траву, разводить открытый огонь, хранить торф, дрова, стога сена. При этом необходимо тщательно тушить окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их.



«Если вы заметили пожар в непосредственной близости от охранных зон ВЛ — не проходите мимо! Срочно вызывайте сотрудников пожарной охраны по телефону — 01 или 112 — один из телефонов экстренной помощи. Сообщите на горячую линию МЭС Западной Сибири по телефону 8-800-200-72-27 или дежурному диспетчеру по телефону 8 (3462) 777-552», — подчеркивается в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: