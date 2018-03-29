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Годовая инфляция на Урале в феврале 2018 года составила 2%
29 март 2018 (12:14)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. В феврале 2018 года инфляция на Урале составила 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (против 1,8% в январе 2018 года и 2,1% в декабре 2017 года). Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России.
Рост цен по большинству товаров и услуг (77% от выборки) не превышал 4%. Инфляция по продовольственным товарам составила 1%, по непродовольственным товарам — 2,4%, в сфере платных услуг — 3%.
«Замедление продовольственной инфляции отмечалось по таким категориям товаров, как сыр, мясопродукты, рыбопродукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, макароны и крупа. Снизились темпы роста цен в сфере общественного питания. Отмечено незначительное сезонное ускорение инфляции на плодоовощную продукцию. Из непродовольственных товаров медленнее росли цены на автомобильный бензин, обувь и медицинские товары. Незначительно ускорилась инфляция на легковые автомобили, персональные компьютеры, теле- и электротовары, бытовые приборы, мебель и галантерею. В группе платных услуг снижению инфляции способствовала динамика цен на услуги пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительные и медицинские услуги», — говорится в сообщении.
Для большинства регионов Урала был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем уровень инфляции: Республика Башкортостан и Пермский край (1,6%), Оренбургская область (1,7%), Свердловская область (1,9%). Инфляция в Курганской (2,3%), Челябинской (2,4%) и Тюменской (2,6%) областях превысила среднероссийский уровень.
Рост цен по большинству товаров и услуг (77% от выборки) не превышал 4%. Инфляция по продовольственным товарам составила 1%, по непродовольственным товарам — 2,4%, в сфере платных услуг — 3%.
«Замедление продовольственной инфляции отмечалось по таким категориям товаров, как сыр, мясопродукты, рыбопродукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, макароны и крупа. Снизились темпы роста цен в сфере общественного питания. Отмечено незначительное сезонное ускорение инфляции на плодоовощную продукцию. Из непродовольственных товаров медленнее росли цены на автомобильный бензин, обувь и медицинские товары. Незначительно ускорилась инфляция на легковые автомобили, персональные компьютеры, теле- и электротовары, бытовые приборы, мебель и галантерею. В группе платных услуг снижению инфляции способствовала динамика цен на услуги пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительные и медицинские услуги», — говорится в сообщении.
Для большинства регионов Урала был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем уровень инфляции: Республика Башкортостан и Пермский край (1,6%), Оренбургская область (1,7%), Свердловская область (1,9%). Инфляция в Курганской (2,3%), Челябинской (2,4%) и Тюменской (2,6%) областях превысила среднероссийский уровень.
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