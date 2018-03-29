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«Алтайвагон» прекращает сотрудничество с УВЗ из-за новых требований Ростеха

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. АО «Алтайвагон» заявил о расторжении лицензионного договора с АО «НПК «Уралвагонзавод» на конструкторскую документацию для тележки грузового вагона 18-194-1. Об этом пишет «Коммерсантъ».



«АО «Алтайвагон» не видит реальных перспектив сотрудничества с одним из своих бывших партнеров ввиду неспособности последнего проводить последовательную политику использования своей интеллектуальной собственности и попыток избежать солидарной ответственности за возможные ее недостатки», ― говорится в сообщении «Алтайвагона».



Компании заключили соглашение на 10 лет в 2013 году, по которому «Алтайвагон» получил право выпускать и тележку УВЗ, и вагоны на ее базе. Однако в конце 2016 года у УВЗ сменился собственник — «Ростех», после чего корпорация потребовала перезаключения соглашений с лицензиатами на новых условиях.



Как сообщают в «Алтайвагоне», срок нового соглашения составляет год с возможным расторжением в одностороннем порядке, роялти выросли в 10 раз, а сбыт должен был идти строго через структуры УВЗ. В УВЗ отмечают, что договоры типовые.



«Условия соответствуют интересам корпорации по защите интеллектуальной собственности, но в то же время позволяют осуществлять контроль во избежание попадания на сеть некачественной продукции», — цитирует издание заместителя главы УВЗ Бориса Мягкова.



При этом ранее в «Алтайвагоне» жаловались на ненадежность используемых в комплектации инновационной тележки полиуретановых изделий, однако УВЗ «не предпринял никаких действий для решения проблемы, а использовал ее для ведения нечестной конкурентной борьбы», следует из заявления алтайской компании.



«Алтайвагон» ― один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. По данным компании, с долей рынка 12% занимает третье место в России. Входит в состав холдинговой компании «СДС-Маш».

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