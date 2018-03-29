Новости дня
«Алтайвагон» прекращает сотрудничество с УВЗ из-за новых требований Ростеха
29 март 2018 (11:49)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. АО «Алтайвагон» заявил о расторжении лицензионного договора с АО «НПК «Уралвагонзавод» на конструкторскую документацию для тележки грузового вагона 18-194-1. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«АО «Алтайвагон» не видит реальных перспектив сотрудничества с одним из своих бывших партнеров ввиду неспособности последнего проводить последовательную политику использования своей интеллектуальной собственности и попыток избежать солидарной ответственности за возможные ее недостатки», ― говорится в сообщении «Алтайвагона».
Компании заключили соглашение на 10 лет в 2013 году, по которому «Алтайвагон» получил право выпускать и тележку УВЗ, и вагоны на ее базе. Однако в конце 2016 года у УВЗ сменился собственник — «Ростех», после чего корпорация потребовала перезаключения соглашений с лицензиатами на новых условиях.
Как сообщают в «Алтайвагоне», срок нового соглашения составляет год с возможным расторжением в одностороннем порядке, роялти выросли в 10 раз, а сбыт должен был идти строго через структуры УВЗ. В УВЗ отмечают, что договоры типовые.
«Условия соответствуют интересам корпорации по защите интеллектуальной собственности, но в то же время позволяют осуществлять контроль во избежание попадания на сеть некачественной продукции», — цитирует издание заместителя главы УВЗ Бориса Мягкова.
При этом ранее в «Алтайвагоне» жаловались на ненадежность используемых в комплектации инновационной тележки полиуретановых изделий, однако УВЗ «не предпринял никаких действий для решения проблемы, а использовал ее для ведения нечестной конкурентной борьбы», следует из заявления алтайской компании.
«Алтайвагон» ― один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. По данным компании, с долей рынка 12% занимает третье место в России. Входит в состав холдинговой компании «СДС-Маш».
«АО «Алтайвагон» не видит реальных перспектив сотрудничества с одним из своих бывших партнеров ввиду неспособности последнего проводить последовательную политику использования своей интеллектуальной собственности и попыток избежать солидарной ответственности за возможные ее недостатки», ― говорится в сообщении «Алтайвагона».
Компании заключили соглашение на 10 лет в 2013 году, по которому «Алтайвагон» получил право выпускать и тележку УВЗ, и вагоны на ее базе. Однако в конце 2016 года у УВЗ сменился собственник — «Ростех», после чего корпорация потребовала перезаключения соглашений с лицензиатами на новых условиях.
Как сообщают в «Алтайвагоне», срок нового соглашения составляет год с возможным расторжением в одностороннем порядке, роялти выросли в 10 раз, а сбыт должен был идти строго через структуры УВЗ. В УВЗ отмечают, что договоры типовые.
«Условия соответствуют интересам корпорации по защите интеллектуальной собственности, но в то же время позволяют осуществлять контроль во избежание попадания на сеть некачественной продукции», — цитирует издание заместителя главы УВЗ Бориса Мягкова.
При этом ранее в «Алтайвагоне» жаловались на ненадежность используемых в комплектации инновационной тележки полиуретановых изделий, однако УВЗ «не предпринял никаких действий для решения проблемы, а использовал ее для ведения нечестной конкурентной борьбы», следует из заявления алтайской компании.
«Алтайвагон» ― один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. По данным компании, с долей рынка 12% занимает третье место в России. Входит в состав холдинговой компании «СДС-Маш».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Тележки НПК «Уралвагонзавод» заняли призовое место в конкурсе РЖД
- ООО «УВЗ-Логистик»: к началу 2014 года общая численность подвижного состава компании достигнет 30 тыс. единиц
- Директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко: Вагоностроение формирует спрос на продукцию разных отраслей российской экономики
- НП «Объединение вагоностроителей»: заниматься расследованием аварий на железных дорогах РФ должна СРО
- СвЖД: причина схода вагона на перегоне Комарихинская — Сылва — излом боковой рамы его тележки