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Роспотребнадзор проведет массовые проверки в Екатеринбурге к ЧМ-2018
29 март 2018 (11:27)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проведет массовые проверки перед проведением и во время Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, под проверку попадут гостиницы и заведения общепита, которые будут обслуживать гостей мундиаля.
«Будет проверено около 600 объектов, на сегодня проверено более половины. Организован лабораторный контроль за факторами среды обитания в районе Центрального стадиона, тренировочных баз и фанзоны. Мероприятия еще продолжаются. При выявлении нарушений к хозяйствующим субъектам применяются меры, выдаются соответствующие предписания», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве взяли на контроль оборот продукции, на которой незаконно размещена символика FIFA. В настоящее время судами вынесено три постановления о привлечении к административной ответственности с назначением двух предупреждений и одного штрафа с конфискацией продукции; конфисковано 106 единиц продукции общей стоимостью 33,1 тыс. руб.
Особое внимание уделяется сфере предоставления услуг (гостиничных, транспортных, спортивных, развлекательных, туристических). В этих отраслях выявлено уже 272 нарушения, что составляет 60% от общего числа проверок. Сумма выписанных штрафов составила 2,8 млн руб.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, под проверку попадут гостиницы и заведения общепита, которые будут обслуживать гостей мундиаля.
«Будет проверено около 600 объектов, на сегодня проверено более половины. Организован лабораторный контроль за факторами среды обитания в районе Центрального стадиона, тренировочных баз и фанзоны. Мероприятия еще продолжаются. При выявлении нарушений к хозяйствующим субъектам применяются меры, выдаются соответствующие предписания», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве взяли на контроль оборот продукции, на которой незаконно размещена символика FIFA. В настоящее время судами вынесено три постановления о привлечении к административной ответственности с назначением двух предупреждений и одного штрафа с конфискацией продукции; конфисковано 106 единиц продукции общей стоимостью 33,1 тыс. руб.
Особое внимание уделяется сфере предоставления услуг (гостиничных, транспортных, спортивных, развлекательных, туристических). В этих отраслях выявлено уже 272 нарушения, что составляет 60% от общего числа проверок. Сумма выписанных штрафов составила 2,8 млн руб.
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