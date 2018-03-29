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ММК в 2017 году поставил в Башкирию более 2 млн т. материалов для строительства

УрБК, Магнитогорск, 29.03.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) обсудили ход исполнения соглашения о сотрудничестве между предприятием и Республикой Башкортостан. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Республику Башкортостан с Магнитогорским металлургическим комбинатом объединяют многолетние экономические и социальные связи. В 2016-м году между сторонами было подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Спустя почти два года настало время «сверить часы» и определить, есть ли эффект от совместной работы. В работе круглого стола со стороны градообразующего предприятия участвовали старший менеджер группы социальных программ Егор Кожаев, ведущий специалист отдела перспективного развития Марина Корнева и директор детского оздоровительно-образовательного комплекса Светлана Тулупова. Исполнение соглашения обсуждали с постоянным представителем Республики Башкортостан в Челябинской области Амуром Хабибуллиным и председателем магнитогорского отделения Курултая Азаматом Ахметкужиным», — говорится в сообщении.



В течение минувшего года наблюдался стабильный рост товарооборота. Почти в 300 млн руб. была оценена сумма поставок в адрес ММК. Параллельно в республику Башкортостан с комбината было поставлено более 2 млн т. материалов для строительства, в том числе дорожного. Наиболее ярко проявилось сотрудничество между предприятием и республикой в социальном плане. В начале этого года делегация Башкортостана посетила детские оздоровительные лагеря «Уральские зори» и «Горное ущелье», расположенные на территории республики.



За круглым столом обсудили возможность взаимодействия партнёров в информационном пространстве и заинтересованность ММК в усилении взаимодействия в сфере молодёжной политики.



Председатель Курултая Азамат Ахметкужин сказал, что готов разработать проекты в этом направлении. Егор Кожаев уделил внимание исполнению соглашения в части создания туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала».



«В этом отношении мы удовлетворены сотрудничеством. В конце 2017 года был реализован серьёзный инфраструктурный проект, связанный со строительством дороги от ресторанного комплекса «Старый очаг» до деревни Кусимово. Насколько мы понимаем, в республике есть план в этом году реализовать проект до конца. Также у ММК есть намерение принять участие в реконструкции очистных сооружений в районе озера Банное. Для этого ведём переговоры с администрацией Абзелиловского района. На данный момент рассматриваем вопрос о софинансировании проектной документации. Мы прекрасно понимаем ответственность за территории, где находятся наши активы, в том числе санаторно-курортные. Качество жизни на этих территориях у населения и отдыхающих там людей должно повышаться», — заявил Егор Кожаев.

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