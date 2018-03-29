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За шесть лет доля россиян, не имеющих карт лояльности, выросла в четыре раза

УрБК, Москва, 29.03.2018. Каждый восьмой россиянин (12%) не имеет карт лояльности, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир». Шесть лет назад доля таких граждан составляла 3%.



«С одной стороны, может сказываться карточная усталость — россияне больше не хотят использовать карты торговых сетей, так как не видят особой выгоды для себя. С другой стороны, в последнее время ритейл предлагает такое количество промо и скидок, что и без специальной карты магазина можно приобрести товары по выгодным ценам», ― поясняют аналитики.



В 2018 году накопительными картами обладают 56% респондентов, о наличии подарочных карт сообщили 18% опрошенных. В 2012 году 97% россиян сообщили, что у них есть дисконтная карта, тогда как в 2006 году таких было лишь 27%. О наличии накопительной карты в 2012 году рассказали 34% респондентов, в 2006 году ― 8%. Шесть лет назад подарочные карты были у 26% россиян, 12 лет назад ― лишь у 3%.



В холдинге отмечают изменение политики торговых сетей, которые теперь предпочитают использовать вместо скидочных карты лояльности и накопительные.



Во всероссийском опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Респондентам задавались вопросы о пользовании дисконтными или накопительными картами торговых сетей. Аналогичные опросы проводились в 2012 и 2006 годах.

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