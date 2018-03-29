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Центробанк отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка»

УрБК, Москва, 29.03.2018. Банк России отозвал лицензию у АО «АК Банк» («АктивКапитал Банк»). Приказ регулятора опубликован на сайте ЦБ РФ 29 марта 2018 года.



Решение обосновано ухудшением финансового состояния банка из-за выводов активов.



«В марте текущего года АО «АК Банк» был проведен ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствует о наличии реальной угрозы интересам его вкладчиков и кредиторов», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.



Кроме того, а работе банка регулятор неоднократно устанавливал нарушения требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.



«Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», ― добавляют в Центробанке.



Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта 2018 года кредитная организация занимала 117 место в банковской системе Российской Федерации.



В Екатеринбурге «АктивКапитал Банк» имеет два офиса — на улицах Куйбышева и Родонитовой.

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