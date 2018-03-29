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Суд обязал застройщика «Новый город» выплатить екатеринбурженке почти 500 тыс. рублей компенсации

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. В Екатеринбурге суд взыскал с застройщика ООО «Новый город» компенсацию в размере 483 тыс. руб. в пользу жительницы уральской столицы за ухудшение условий проживания. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Напомним, осенью 2017 года ООО «Новый Город» было привлечено к административной ответственности в связи с тем, что построенный им дом практически лишил солнца жильцов одного из подъездов дома №17 по ул. Новгородцевой.



После того, как Свердловский областной суд подтвердил обоснованность привлечения общества к административной ответственности, один из жителей обратился в прокуратуру Кировского района с предложением предъявить в его интересах иск к ООО «Новый город» о возмещении ущерба, компенсации морального вреда. Прокуратура подала иск, и 28 февраля 2018 года дело было рассмотрено.



Суд пришел к выводу об обоснованности требований истца. В связи с возведением ответчиком многоэтажного дома были получены достоверные данные об изменении продолжительности инсоляции, повлекшем ухудшение условий проживания заявителя. Таким образом, суд установил факт нарушения санитарных правил и взыскал ущерб в размере 483 тыс. руб. с ООО «Новый Город» в пользу жительницы Екатеринбурга.



В настоящее время решение не вступило в законную силу.

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