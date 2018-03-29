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Правительство РФ обсудит распределение 6 млрд рублей на развитие региональных автодорог

УрБК, Москва, 29.03.2018. Правительство РФ сегодня, 29 марта 2018 года, обсудит распределение 6 млрд рублей на развитие региональных автодорог. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров.



Средства будут распределяться в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».



«Проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 6 млрд 100 млн 883,5 тыс. рублей субъектам Федерации», — говорится в сообщении.



В частности, речь идет об осуществлении крупных, особо важных инфраструктурных проектов на сумму 2 млрд 056 млн 344,2 тыс. руб., о приведении в нормативное состояние, развитии и увеличении пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на сумму 2 млрд 543 млн 446,1 тыс. руб. и о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте уникальных дорожных искусственных сооружений на сумму 1 млрд 315 млн 092,6 тыс. руб.



Кроме того, кабмин определится с распределением 186 млн 000,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

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