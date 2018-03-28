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В 2018 году в Екатеринбурге потратят 11,7 млн рублей на ликвидацию незаконных свалок
28 март 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Администрация Екатеринбурга планирует потратить в 2018 году на ликвидацию несанкционированных свалок 11,7 млн руб. Об этом сообщается на официальном городском портале со ссылкой на данные комитета по экологии и природопользованию.
В 2017 году в городе потратили 11,2 млн руб. на ликвидацию 1 тыс. 002 несанкционированных свалок, с которых вывезли почти 18 тыс. т. отходов. В 2016 году ― 13,7 млн руб. на 788 свалок объемом более 19 тыс. т. отходов.
«На территориях, подверженных постоянному несанкционированному складированию отходов, устанавливаются информационные аншлаги «Свалка мусора запрещена», системы видеофиксации территории и ограждения», ― отмечается в сообщении на городском портале.
В 2017 году в городе потратили 11,2 млн руб. на ликвидацию 1 тыс. 002 несанкционированных свалок, с которых вывезли почти 18 тыс. т. отходов. В 2016 году ― 13,7 млн руб. на 788 свалок объемом более 19 тыс. т. отходов.
«На территориях, подверженных постоянному несанкционированному складированию отходов, устанавливаются информационные аншлаги «Свалка мусора запрещена», системы видеофиксации территории и ограждения», ― отмечается в сообщении на городском портале.
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