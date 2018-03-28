Кризис

Инвестиции в основной капитал Свердловской области в 2017 году сократились на 3,6%

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил 337,8 млрд руб., что на 3,6% ниже уровня предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



В общем объеме инвестиций 70,4% освоено крупными и средними организациями Свердловской области (237,9 млрд руб.), что на 4% выше уровня января-декабря 2016 года.



Наибольшую долю инвестиций в основной капитал обеспечивала промышленность — 41,1%, или 97,7 млрд руб.

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