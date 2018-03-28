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МЧС планирует проверить все ТРЦ с кинотеатрами до 16 апреля

УрБК, Москва, 28.03.2018. МЧС намерено проверить соблюдение правил пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах страны с кинотеатрами до 16 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Инспекторы будут проверять системы сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, средства пожаротушения.



«Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации», — говорится в сообщении на сайте МЧС.



Массовые проверки проходят по поручению Генпрокуратуры РФ после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека.



В проверках будут участвовать инспекторы территориальных подразделений МЧС России. Отметим, что на проверку всех ТРЦ страны ведомство отвело чуть более двух недель.

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