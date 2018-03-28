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МЧС планирует проверить все ТРЦ с кинотеатрами до 16 апреля
28 март 2018 (17:45)
УрБК, Москва, 28.03.2018. МЧС намерено проверить соблюдение правил пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах страны с кинотеатрами до 16 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инспекторы будут проверять системы сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, средства пожаротушения.
«Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации», — говорится в сообщении на сайте МЧС.
Массовые проверки проходят по поручению Генпрокуратуры РФ после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека.
В проверках будут участвовать инспекторы территориальных подразделений МЧС России. Отметим, что на проверку всех ТРЦ страны ведомство отвело чуть более двух недель.
Инспекторы будут проверять системы сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, средства пожаротушения.
«Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации», — говорится в сообщении на сайте МЧС.
Массовые проверки проходят по поручению Генпрокуратуры РФ после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека.
В проверках будут участвовать инспекторы территориальных подразделений МЧС России. Отметим, что на проверку всех ТРЦ страны ведомство отвело чуть более двух недель.
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